Собянин: Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за семь месяцев 2026 года ввели 8,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в МАХ Сергей Собянин.

По прогнозам, годовой объем ввода недвижимости в Москве составит 16,1 миллиона квадратных метров. В целом с 2011 года в столице было возведено 172,7 миллиона квадратных метров объектов различного назначения, включая 75,4 миллионов квадратных метров жилого фонда.

За период с января по июль текущего года введено в эксплуатацию 3,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 18% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Значительный рост также зафиксировали в сегменте коммерческой недвижимости. В эксплуатацию ввели 1,1 миллиона квадратных метров офисных площадей, что в 3,5 раза больше прошлогоднего показателя за тот же период. При этом в 2025 году такой объем строительства офисов удалось достичь только по итогам всего года.

Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что жилье бизнес-класса в Нью-Йорке уступает по качеству российским новостройкам. После рабочего визита в США он пришел к выводу, что отечественное жилье технологичнее зарубежного.

По его словам, экономкласс в России фактически исчез, так как даже стандартные дома строят по лучшим мировым практикам, а страна движется к цифровизации строительной отрасли.