Мужчина устроил пожар в квартире после ссоры с бывшей женой в Ростовской области

Фото: MAX/"МЧС Ростовской области"

Бытовая ссора бывших супругов закончилась пожаром в многоэтажном доме на улице Академика Королева в Волгодонске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

После ссоры с бывшей женой мужчина снял заглушку с газовой трубы и поджег газ, после чего загорелась кухонная мебель. Огнеборцы эвакуировали из дома семь человек и потушили пожар на площади пять квадратных метров.

"В ликвидации последствий пожара участвовали 13 сотрудников МЧС на 4 спецмашинах. Пожар произошел 7 августа", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве пенсионерка устроила пожар в квартире на улице Менжинского во время визита судебных приставов, использовав жидкость для розжига. Одна комната выгорела полностью, пострадали сама женщина и один из приставов.

Новая владелица, выплачивавшая ипотеку четыре года, рассказала, что разбирательство длится с 2022 года, когда пенсионерка продала квартиру за 9,5 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам, а позже также подожгла военкомат, получив два года условно. Кассационный суд признал новую владелицу добросовестным покупателем и обязал пенсионерку передать жилье.