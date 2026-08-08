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08 августа, 14:27

Мэр Москвы

Собянин: новый путепровод свяжет районы Ново-Переделкино и Внуково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый путепровод над трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе свяжет Новоорловскую улицу в Ново-Переделкине и Проектируемый проезд № 389 в районе Внуково. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"Всего построим больше 2 километров дорог. Появятся съезды с Новоорловской улицы на СБВ и в обратном направлении. Кроме того, реконструируем участок Новоорловской улицы с двумя полосами движения в каждую сторону", – написал он.

После интеграции путепровода в существующую улично-дорожную сеть будет создан дублер Боровского шоссе. Завершить все работы планируется в этом году.

Проект позволит улучшить транспортную доступность районов Ново-Переделкино и Внуково, снизить нагрузку на существующие магистрали, создать альтернативные маршруты и исключить объезды.

По путепроводу также запустят маршрут наземного транспорта, который свяжет станцию метро "Рассказовка" и ЖК "Рассказово" с социальными объектами на Новоорловской улице.

Ранее Собянин открыл новую эстакаду по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Объект улучшит транспортную доступность сразу трех районов города и подмосковной Балашихи, а также поможет сократить заторы на одном из самых загруженных участков магистрали.

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