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08 августа, 14:22

Транспорт

Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

В аэропорту предупредили о возможных сбоях в расписании из-за действующих ограничений. Пассажирам порекомендовали проверять статус своего рейса на сайте аэропорта перед выездом.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 1 по 8 августа силы ПВО отражали массированный налет БПЛА на Московский регион. Всего за неделю в сторону области было направлено 1 984 беспилотника. Большую часть из них нейтрализовали еще на дальних подступах, 82 дрона уничтожили непосредственно при приближении к Москве.

Утром 8 августа атака продолжилась. ПВО перехватила 12 БПЛА. На места падения обломков выезжали специалисты экстренных служб.

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