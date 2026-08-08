08 августа, 14:22Транспорт
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
В аэропорту предупредили о возможных сбоях в расписании из-за действующих ограничений. Пассажирам порекомендовали проверять статус своего рейса на сайте аэропорта перед выездом.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 1 по 8 августа силы ПВО отражали массированный налет БПЛА на Московский регион. Всего за неделю в сторону области было направлено 1 984 беспилотника. Большую часть из них нейтрализовали еще на дальних подступах, 82 дрона уничтожили непосредственно при приближении к Москве.
Утром 8 августа атака продолжилась. ПВО перехватила 12 БПЛА. На места падения обломков выезжали специалисты экстренных служб.