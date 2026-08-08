Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 14:10

Происшествия
Главная / Новости /

Bloomberg: Турция ограничила проход судов в Черное море из-за атак БПЛА

Турция ограничила проход судов в Черное море из-за атак БПЛА

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Турция решила ограничить проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы из-за участившихся атак беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, главное управление береговой безопасности страны уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы.

При этом власти не стали уточнять причины таких мер, указав что некоторые суда получили уведомления о распространении ограничений на направления на Украину.

В свою очередь, телеканал NTV заявил, что неизвестный БПЛА нашли в море в районе Кожаали примерно в 500 метрах от побережья турецкой провинции Сакарья. Его передали подразделениям береговой охраны для обследования. По предварительным данным, взрывчатых веществ не обнаружили.

Накануне турецкий сухогруз MV Güllük 2002 года постройки подвергся атаке беспилотного летательного аппарата вблизи Новороссийска. Удар дрона пришелся на жилые помещения судна, которое следовало в Тамань. Пострадавших нет, однако сухогрузу нанесен ущерб.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика