Bloomberg: Турция ограничила проход судов в Черное море из-за атак БПЛА

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Турция решила ограничить проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы из-за участившихся атак беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, главное управление береговой безопасности страны уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы.

При этом власти не стали уточнять причины таких мер, указав что некоторые суда получили уведомления о распространении ограничений на направления на Украину.

В свою очередь, телеканал NTV заявил, что неизвестный БПЛА нашли в море в районе Кожаали примерно в 500 метрах от побережья турецкой провинции Сакарья. Его передали подразделениям береговой охраны для обследования. По предварительным данным, взрывчатых веществ не обнаружили.

Накануне турецкий сухогруз MV Güllük 2002 года постройки подвергся атаке беспилотного летательного аппарата вблизи Новороссийска. Удар дрона пришелся на жилые помещения судна, которое следовало в Тамань. Пострадавших нет, однако сухогрузу нанесен ущерб.

