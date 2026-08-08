Жителя Урала арестовали по делу о терроризме за платную реакцию "звезды" в мессенджере

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал россиянина, обвиняемого в содействии террористической деятельности в форме финансирования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

По данным следствия, гражданин Илья Пылаев через мессенджер переводил деньги в поддержку лица, причастного к деятельности признанной судом террористической организации. Переводы он осуществлял с помощью "Звезд" под публикациями. Общая сумма составила 1 148 рублей 29 копеек.

Суд избрал Пылаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 4 октября 2026 года.

Ранее ФСБ и полиция ликвидировали сеть из девяти нелегальных криптообменников в "Москва-Сити". Задержаны более 20 сотрудников, помогавших украинским мошенникам легализовывать украденные у россиян деньги.

По данным следствия, обменники работали с огромными оборотами – до 2 миллионов долларов в день на каждую точку. Задержанные подтвердили, что знали о переводе средств на Украину, но не прекращали работу из-за высокого заработка.