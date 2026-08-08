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08 августа, 13:51

Экономика

Российские сладости и косметика приобрели популярность у покупателей в Китае

Фото: 123RF.com/primagefactory

Российские продукты с высокими экологическими стандартами стали пользоваться популярностью у китайских потребителей. Об этом сообщил РИА Новости председатель Российско-Китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов.

По его словам, в Китае востребованы российские мясо, молочная продукция, масло, кондитерские изделия, косметика и напитки. Среди сладостей он выделил рязанскую "Конфесту", "Аленку" и белевскую пастилу.

Кипарисов отметил, что производители адаптируют упаковку продукции под китайский рынок. Белевская пастила, по его словам, стала первым российским продуктом, представленным в сети супермаркетов 7-Eleven в КНР. Помимо кондитерских изделий, на китайский рынок активно поставляются российская косметика и напитки, включая квас и пиво.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2026 года крупнейшими импортерами московской косметики стали Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ. За шесть месяцев при поддержке Московского экспортного центра столичные производители поставили за рубеж продукции на 4,3 миллиарда рублей, что в 3,75 раза больше прошлогоднего показателя.

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