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09 июля, 09:29

Экономика

Предприниматели положительно оценили возможности летнего клуба "Москва"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участие в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре позволяет российским брендам вывести бизнес на новый уровень. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Предприниматели – участники проекта "Лето в Москве" заранее придумывали подарки и мероприятия для гостей. Благодаря этому посетители уходили домой не только с хорошим настроением, но и приятными сувенирами.

Бренд косметики для волос "Кудрявый метод" участвует в клубе "Москва" уже два года. Прошлым летом и зимой он занимал небольшие торговые павильоны, а в июне 2026-го располагается в оранжерее.

PR-директор компании Мария Погораева уточнила, что если в прошлом году продажи в бьюти-траке составляли максимум 30 тысяч рублей, то сейчас достигли 60 тысяч. Для увеличения посещаемости компания заранее анонсировала свое участие на Тверском бульваре в соцсетях. За три недели число подписчиков увеличилось на 15%.

У бренда нет офлайн- и онлайн-магазина, только карточки на маркетплейсах. Поэтому участие в клубе "Москва" стало отличной возможностью лично познакомиться с клиентами и рассказать прохожим об уходовых средствах.

Например, солнцезащитные средства для волос представили около "фруктового" павильона. Шампуни и кондиционеры лежали среди лимонов, бананов и яблок. Поблизости играла латиноамериканская музыка, а все мероприятия посвятили бразильским танцам и чемпионату мира по футболу.

По словам Погораевой, компания с нуля запустила новую линейку и получила широкую узнаваемость в медиа. Представители бренда давали небольшие интервью телевидению и получили около 100 упоминаний у блогеров.

В свою очередь, основательница бренда "Ами" Анастасия Кравченко представила в клубе "Москва" собственные украшения ручной работы. Она познакомила горожан и туристов с жемчужными колье и браслетами, серьгами из металла и перламутра.

Женщина рассказала, что люди подходили, фотографировали изделия и выкладывали в интернете, что положительно повлияло на имидж бренда. Благодаря этому появился стабильный поток заказов, который поможет инвестировать заработанные деньги в материалы, улучшение качества и новые коллекции. Кравченко подчеркнула, что участие в проекте "Лето в Москве" для владельцев творческого бизнеса особенно ценно, а отсутствие платы за аренду – колоссальная поддержка.

Между тем бренд одежды из Калуги "Соленый сахар" был в числе первых резидентов клуба "Москва". Авторские иллюстрации на футболках сразу привлекли внимание прохожих. Одна из основательниц бренда Ирина Бондаренко рассказала, что сначала картины рисуются на холстах, а затем переносятся на одежду. Сотрудники все делают сами, не используя искусственный интеллект.

По ее словам, компания существует всего полгода, но участие в модном маркете на Тверском бульваре стало особенно важным. Владельцы получили много положительных отзывов и комментариев от гостей, а их популярность в соцсетях выросла более чем на 30%.

В столице продолжается прием заявок на участие в новом сезоне "Лета в Москве". Бизнесменам доступны такие опции, как интеграция с ключевыми площадками, включение их активностей в основную программу, брендирование объектов инфраструктуры и размещение продукции в арт-павильонах "Сделано в Москве".

Товары столичных брендов доступны на маркете "Сделано в Москве"

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Сюжет: Лето в Москве
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