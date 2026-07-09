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09 июля, 09:55

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать до 00:00 10 июля. По данным Гидрометцентра, в четверг, 9 июля, в столице ожидают дожди, местами ливни и грозы, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

В пресс-службе столичного Дептранса добавили, что местами по Москве будет идти дождь, из-за чего водителям необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах.

В частности, следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, поскольку при дожде увеличивается тормозной путь, а также избегать резких маневров и торможений. Кроме того, нужно быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, спусках и подъемах. Перед поездкой нужно проверить уровень омывающей жидкости и проверить работу дворников.

"Берегите себя и других участников дорожного движения", – заключили в департаменте.

Дожди продлятся в Москве еще около двух недель. В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, прогнозируются аномальные ливни. За два дня в городе может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, то есть почти 80% от обычного месячного объема осадков.

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