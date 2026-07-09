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09 июля, 10:42

Наука

Сильная вспышка произошла на Солнце 9 июля

Фото: depositphotos/magann​

Вспышка предпоследнего класса мощности – M1.1 – произошла на Солнце утром 9 июля. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Она была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в 05:27 по московскому времени. Ее продолжительность составила 12 минут.

Кроме того, как отметили в институте, днем ранее, 8 июля, на Солнце тоже произошла сильная вспышка – M1.5.

При этом, если не учитывать несколько "странноватых" вспышек, в том числе произошедшую 7-го числа, которая не попала в график, солнечная активность продолжает идти на спад, заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Рентгеновское излучение Солнца, которое еще в начале недели держалось вблизи отметки M, за прошедшие четверо суток упало в 10 раз и сейчас находится ниже уровня C", – подчеркнули в лаборатории.

Ранее сообщалось, что на Солнце завершился один из самых мощных в 2026 году всплесков солнечной активности, который наблюдался с конца июня. Всего ученые зафиксировали 140 вспышек.

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