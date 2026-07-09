В Роспотребнадзоре заявили о возможном заражении инфекцией при одном укусе комара

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Человек может заразиться малярией, лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями, которые передаются комарами, даже от одного укуса. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что эти насекомые могут переносить различные заболевания. В частности, переносчиками малярии являются комары рода Anopheles. Лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары рода Culex и некоторые другие виды, а лихорадку денге, Зика и чикунгунья – комар рода Aedes.

Ранее врач-терапевт Дарья Богомолова предупредила об опасности укусов оводов. Они могут привести к миазу – заболеванию, при котором личинки развиваются в тканях человека. При кожной форме на месте укуса возникает болезненный узелок, также иногда возникает ощущение движения под кожей.

Для защиты от паразитов специалист рекомендовала использовать репелленты, фумигаторы, москитные сетки, а также отдавать предпочтение закрытой одежде.