Врач Усачева: комары чаще реагируют на людей с первой группой крови

23 июня, 14:37Общество
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Самой привлекательной для комаров группой крови является первая. В первую очередь насекомые реагируют на углекислый газ, тепло тела и запах кожи, рассказала RT заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, врач – аллерголог-иммунолог Анна Усачева.
"Комары чаще выбирают детей, а не взрослых. У детей обычно выше температура тела, они чаще дышат и выделяют больше углекислого газа. Кроме того, кожа у них тоньше, а запах пота и продуктов обмена может быть более выраженным для насекомых", – отметила она.
По словам врача, после укуса комара в кожу проникает его слюна с биологически активными веществами, из-за чего появляются покраснения, зуд и отек. При этом тяжелые системные аллергические реакции на укусы насекомых фиксируются реже.
Специалист обратила внимание, что основной проблемой укусов комаров является интенсивное расчесывание кожи. Как она пояснила, в повреждения кожи могут проникнуть бактериальные инфекции. При появлении выраженного покраснения, болезненности, повышении температуры и гное Усачева призвала обратиться к специалисту.
Наиболее эффективным способом профилактики эксперт назвала репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Детям она рекомендовала использовать средства, разрешенные по возрасту. Кроме того, Усачева призвала избегать мест со стоячей водой вечером, носить светлую закрытую одежду и не оставлять рядом открытые источники воды.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что человек заражается паразитами через укусы комаров, внутри которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание начинается в подкожной клетчатке в разных частях тела, на слизистых оболочках, а также в конъюнктиве глаза. Для уничтожения комаров в помещениях гражданам посоветовали использовать электрофумигаторы.
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