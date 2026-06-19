HR-эксперт Лоикова: симуляция болезней на работе грозит потерей карьеры

Зумеры диагностируют у себя несуществующие болезни на фоне сильной тревожности, заявили эксперты. Как отличить мнимый недуг от симуляции, по каким признакам распознать притворщика на работе и чем ему это грозит, разбиралась Москва 24.

Интернет ставит диагноз

Представители поколения Z склонны диагностировать у себя несуществующие заболевания. Как отметил психолог Анатолий Абашин, в этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности у молодого поколения, постоянно возникающее чувство неопределенности и интернет.

Все эти понятия взаимосвязаны: зумерам достаточно просто зайти в Сеть и увидеть "красивые картинки", после чего начинается процесс сравнения себя с другими. Из-за этого поднимается уровень эмоционального давления и инфошума, провоцирующий сильную тревожность.





Анатолий Абашин психолог На фоне возросшего напряжения, если его не отдавать куда-то вовне, человек начинает работать с ним изнутри, соответственно, прислушиваться к своему телу, искать какой-то отклик.

Эксперт отметил, что интернет дополнительно усугубляет этот процесс, так как сразу же выдает возможное заболевание человека, тем самым упрощая самодиагностику. То есть пользователю достаточно ввести ключевые слова, прочитать что-либо и поставить себе диагноз, который не учитывает индивидуальных особенностей.

"При этом, когда люди проходят тестирование или просто изучают информацию, они упускают, что есть ссылки и исследования на документы и, чтобы получить результат этого теста, нужно изучить, на основе каких данных они были получены", – добавил Абашин.

На фоне этого эксперты отмечают, что молодые пользователи интернета все чаще уходят из соцсетей. По словам директора по развитию игровой платформы Александра Язовского, это происходит из-за того, что интернет-платформы больше становятся витриной для контента, а не местом объединения людей. В результате представители поколений зумеров и альфа выбирают проводить время в виртуальных ролевых играх. Они помогают больше взаимодействовать с другими.

Возможно даже увольнение

Фото: depositphotos/ Goodluz

При этом особенность зумеров диагностировать у себя несуществующие болезни сказывается и на работе представителей поколения. По мнению независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, молодые сотрудники действительно могут верить в свое состояние, поэтому такие ситуации не стоит приравнивать к симуляции в медицинском или юридическом смысле.

В большинстве случаев речь идет не о сознательном обмане, а о проявлениях ипохондрии, усиленных на фоне высокого психоэмоционального напряжения. Такие подчиненные, как правило, готовы взаимодействовать с врачами, хотя могут часто менять специалистов, чтобы подтвердить свои страхи, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Другим вариантом является симуляция, когда человек сознательно приписывает себе болезнь, которой нет, или намеренно преувеличивает симптомы реального заболевания. Цель такой игры – получить выгоду: избежать рабочих обязанностей, взять оплачиваемый больничный, получить льготу или просто выиграть время. Это уже не тревожность, а осознанный расчет, подчеркнула специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Признаками последней в рабочей среде могут быть заявление о тяжелом недомогании при активном образе жизни и публикациях в соцсетях о забегах и отдыхе, существенное расхождение между данными медсправки и сообщениями сотрудника на собеседовании после выхода на работу. Сюда же можно отнести регулярные краткосрочные больничные по пятницам, понедельникам или после выходных и праздников, отказ от независимого медицинского осмотра, если такая возможность предусмотрена договором.

Однако важно не путать симуляцию с синдромом Мюнхгаузена – психическим расстройством, когда человек ищет внимания и заботы через болезнь. Такое состояние требует лечения и не является притворством при отсутствии вторичной выгоды.

"При подозрении на симуляцию работодателю важно действовать в рамках закона и избегать поспешных обвинений. Необходимо провести беседу с сотрудником, используя медицинскую справку как отправную точку, чтобы обсудить характер заболевания, прогнозы и дальнейшие действия компании", – отметила эксперт.

Она добавила, что, если подчиненный часто отсутствует по одной и той же причине или находится на длительном больничном, можно предложить пройти осмотр у независимого врача. Сделать это возможно при наличии соответствующего положения в допсоглашении или договоре.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Собирать доказательства следует корректно: публикации в соцсетях об активном отдыхе во время больничного можно использовать только в рамках официального расследования. При этом обязательно нужно письменно уведомить сотрудника о подозрениях, дать ему возможность объясниться и провести дисциплинарное слушание.

Однако не стоит делать выводы о состоянии человека по внешним признакам – например, посещение магазина или короткая прогулка не означают, что он полностью здоров. Многие заболевания протекают с периодами обострений и ремиссий, и сотрудник может позволить себе небольшую активность без ущерба для лечения, напомнила эксперт.

Она обратила внимание на то, что обвинения в симуляции без достоверных доказательств чреваты серьезными последствиями: могут быть расценены как дискриминация и привести к судебным искам о несправедливом увольнении.

"Однако, если имеются веские доказательства симуляции (к примеру, сотрудник оформил больничный, но в это же время уехал в отпуск и публикует фото с пляжа) это может рассматриваться как грубое нарушение трудовой дисциплины. В таких случаях работодатель вправе применить дисциплинарные меры: от замечания до увольнения", – добавила Лоикова.

Главное условие – соблюдение процедуры: факт должен быть задокументирован, от сотрудника получено письменное объяснение, а решение – принято в рамках Трудового кодекса. В противном случае увольнение может быть признано незаконным и отменено судом, заключила эксперт.