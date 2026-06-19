HR-эксперт Лоикова: симуляция болезней на работе грозит потерей карьеры

Зумеры диагностируют у себя несуществующие болезни на фоне сильной тревожности, заявили эксперты. Как отличить мнимый недуг от симуляции, по каким признакам распознать притворщика на работе и чем ему это грозит, разбиралась Москва 24.
Интернет ставит диагноз
Представители поколения Z склонны диагностировать у себя несуществующие заболевания. Как отметил психолог Анатолий Абашин, в этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности у молодого поколения, постоянно возникающее чувство неопределенности и интернет.
Все эти понятия взаимосвязаны: зумерам достаточно просто зайти в Сеть и увидеть "красивые картинки", после чего начинается процесс сравнения себя с другими. Из-за этого поднимается уровень эмоционального давления и инфошума, провоцирующий сильную тревожность.
Эксперт отметил, что интернет дополнительно усугубляет этот процесс, так как сразу же выдает возможное заболевание человека, тем самым упрощая самодиагностику. То есть пользователю достаточно ввести ключевые слова, прочитать что-либо и поставить себе диагноз, который не учитывает индивидуальных особенностей.
"При этом, когда люди проходят тестирование или просто изучают информацию, они упускают, что есть ссылки и исследования на документы и, чтобы получить результат этого теста, нужно изучить, на основе каких данных они были получены", – добавил Абашин.
На фоне этого эксперты отмечают, что молодые пользователи интернета все чаще уходят из соцсетей. По словам директора по развитию игровой платформы Александра Язовского, это происходит из-за того, что интернет-платформы больше становятся витриной для контента, а не местом объединения людей. В результате представители поколений зумеров и альфа выбирают проводить время в виртуальных ролевых играх. Они помогают больше взаимодействовать с другими.
Возможно даже увольнение
При этом особенность зумеров диагностировать у себя несуществующие болезни сказывается и на работе представителей поколения. По мнению независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, молодые сотрудники действительно могут верить в свое состояние, поэтому такие ситуации не стоит приравнивать к симуляции в медицинском или юридическом смысле.
В большинстве случаев речь идет не о сознательном обмане, а о проявлениях ипохондрии, усиленных на фоне высокого психоэмоционального напряжения. Такие подчиненные, как правило, готовы взаимодействовать с врачами, хотя могут часто менять специалистов, чтобы подтвердить свои страхи, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.
Другим вариантом является симуляция, когда человек сознательно приписывает себе болезнь, которой нет, или намеренно преувеличивает симптомы реального заболевания. Цель такой игры – получить выгоду: избежать рабочих обязанностей, взять оплачиваемый больничный, получить льготу или просто выиграть время. Это уже не тревожность, а осознанный расчет, подчеркнула специалист.
Однако важно не путать симуляцию с синдромом Мюнхгаузена – психическим расстройством, когда человек ищет внимания и заботы через болезнь. Такое состояние требует лечения и не является притворством при отсутствии вторичной выгоды.
"При подозрении на симуляцию работодателю важно действовать в рамках закона и избегать поспешных обвинений. Необходимо провести беседу с сотрудником, используя медицинскую справку как отправную точку, чтобы обсудить характер заболевания, прогнозы и дальнейшие действия компании", – отметила эксперт.
Она добавила, что, если подчиненный часто отсутствует по одной и той же причине или находится на длительном больничном, можно предложить пройти осмотр у независимого врача. Сделать это возможно при наличии соответствующего положения в допсоглашении или договоре.
Однако не стоит делать выводы о состоянии человека по внешним признакам – например, посещение магазина или короткая прогулка не означают, что он полностью здоров. Многие заболевания протекают с периодами обострений и ремиссий, и сотрудник может позволить себе небольшую активность без ущерба для лечения, напомнила эксперт.
Она обратила внимание на то, что обвинения в симуляции без достоверных доказательств чреваты серьезными последствиями: могут быть расценены как дискриминация и привести к судебным искам о несправедливом увольнении.
"Однако, если имеются веские доказательства симуляции (к примеру, сотрудник оформил больничный, но в это же время уехал в отпуск и публикует фото с пляжа) это может рассматриваться как грубое нарушение трудовой дисциплины. В таких случаях работодатель вправе применить дисциплинарные меры: от замечания до увольнения", – добавила Лоикова.
Главное условие – соблюдение процедуры: факт должен быть задокументирован, от сотрудника получено письменное объяснение, а решение – принято в рамках Трудового кодекса. В противном случае увольнение может быть признано незаконным и отменено судом, заключила эксперт.