Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 17:26

Общество
Главная / Истории /

HR-эксперт Лоикова: симуляция болезней на работе грозит потерей карьеры

Симуляция или проблема с психикой? Почему зумеры выдумывают себе болезни

Зумеры диагностируют у себя несуществующие болезни на фоне сильной тревожности, заявили эксперты. Как отличить мнимый недуг от симуляции, по каким признакам распознать притворщика на работе и чем ему это грозит, разбиралась Москва 24.

Интернет ставит диагноз

Фото: 123RF.com/golubovy

Представители поколения Z склонны диагностировать у себя несуществующие заболевания. Как отметил психолог Анатолий Абашин, в этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности у молодого поколения, постоянно возникающее чувство неопределенности и интернет.

Все эти понятия взаимосвязаны: зумерам достаточно просто зайти в Сеть и увидеть "красивые картинки", после чего начинается процесс сравнения себя с другими. Из-за этого поднимается уровень эмоционального давления и инфошума, провоцирующий сильную тревожность.

На фоне возросшего напряжения, если его не отдавать куда-то вовне, человек начинает работать с ним изнутри, соответственно, прислушиваться к своему телу, искать какой-то отклик.
Анатолий Абашин
психолог

Эксперт отметил, что интернет дополнительно усугубляет этот процесс, так как сразу же выдает возможное заболевание человека, тем самым упрощая самодиагностику. То есть пользователю достаточно ввести ключевые слова, прочитать что-либо и поставить себе диагноз, который не учитывает индивидуальных особенностей.

"При этом, когда люди проходят тестирование или просто изучают информацию, они упускают, что есть ссылки и исследования на документы и, чтобы получить результат этого теста, нужно изучить, на основе каких данных они были получены", – добавил Абашин.

На фоне этого эксперты отмечают, что молодые пользователи интернета все чаще уходят из соцсетей. По словам директора по развитию игровой платформы Александра Язовского, это происходит из-за того, что интернет-платформы больше становятся витриной для контента, а не местом объединения людей. В результате представители поколений зумеров и альфа выбирают проводить время в виртуальных ролевых играх. Они помогают больше взаимодействовать с другими.

Возможно даже увольнение

Фото: depositphotos/ Goodluz

При этом особенность зумеров диагностировать у себя несуществующие болезни сказывается и на работе представителей поколения. По мнению независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, молодые сотрудники действительно могут верить в свое состояние, поэтому такие ситуации не стоит приравнивать к симуляции в медицинском или юридическом смысле.

В большинстве случаев речь идет не о сознательном обмане, а о проявлениях ипохондрии, усиленных на фоне высокого психоэмоционального напряжения. Такие подчиненные, как правило, готовы взаимодействовать с врачами, хотя могут часто менять специалистов, чтобы подтвердить свои страхи, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Другим вариантом является симуляция, когда человек сознательно приписывает себе болезнь, которой нет, или намеренно преувеличивает симптомы реального заболевания. Цель такой игры – получить выгоду: избежать рабочих обязанностей, взять оплачиваемый больничный, получить льготу или просто выиграть время. Это уже не тревожность, а осознанный расчет, подчеркнула специалист.

Признаками последней в рабочей среде могут быть заявление о тяжелом недомогании при активном образе жизни и публикациях в соцсетях о забегах и отдыхе, существенное расхождение между данными медсправки и сообщениями сотрудника на собеседовании после выхода на работу. Сюда же можно отнести регулярные краткосрочные больничные по пятницам, понедельникам или после выходных и праздников, отказ от независимого медицинского осмотра, если такая возможность предусмотрена договором.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Однако важно не путать симуляцию с синдромом Мюнхгаузена – психическим расстройством, когда человек ищет внимания и заботы через болезнь. Такое состояние требует лечения и не является притворством при отсутствии вторичной выгоды.

"При подозрении на симуляцию работодателю важно действовать в рамках закона и избегать поспешных обвинений. Необходимо провести беседу с сотрудником, используя медицинскую справку как отправную точку, чтобы обсудить характер заболевания, прогнозы и дальнейшие действия компании", – отметила эксперт.

Она добавила, что, если подчиненный часто отсутствует по одной и той же причине или находится на длительном больничном, можно предложить пройти осмотр у независимого врача. Сделать это возможно при наличии соответствующего положения в допсоглашении или договоре.

Собирать доказательства следует корректно: публикации в соцсетях об активном отдыхе во время больничного можно использовать только в рамках официального расследования. При этом обязательно нужно письменно уведомить сотрудника о подозрениях, дать ему возможность объясниться и провести дисциплинарное слушание.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Однако не стоит делать выводы о состоянии человека по внешним признакам – например, посещение магазина или короткая прогулка не означают, что он полностью здоров. Многие заболевания протекают с периодами обострений и ремиссий, и сотрудник может позволить себе небольшую активность без ущерба для лечения, напомнила эксперт.

Она обратила внимание на то, что обвинения в симуляции без достоверных доказательств чреваты серьезными последствиями: могут быть расценены как дискриминация и привести к судебным искам о несправедливом увольнении.

"Однако, если имеются веские доказательства симуляции (к примеру, сотрудник оформил больничный, но в это же время уехал в отпуск и публикует фото с пляжа) это может рассматриваться как грубое нарушение трудовой дисциплины. В таких случаях работодатель вправе применить дисциплинарные меры: от замечания до увольнения", – добавила Лоикова.

Главное условие – соблюдение процедуры: факт должен быть задокументирован, от сотрудника получено письменное объяснение, а решение – принято в рамках Трудового кодекса. В противном случае увольнение может быть признано незаконным и отменено судом, заключила эксперт.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика