ЦППК начала тестирование турникетов и валидаторов для слабовидящих пассажиров

Фото: ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания запустила пилотный проект по оснащению турникетов и валидаторов звуковым оборудованием для пассажиров с нарушениями зрения. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

На станциях Тучково, Клязьма и Михнево установили аудиосигналы, которые оповещают пассажиров при валидации социальных карт. Если карта подходит, звуковой сигнал сообщает, можно ли проходить через турникет, а при использовании валидатора – о начале или завершении поездки. Сейчас компания проверяет работу оборудования и настраивает его для максимального удобства.

Список станций для тестирования составили совместно с Всероссийским обществом инвалидов, учитывая близость к специализированным местам лечения и отдыха, которые посещают слабовидящие пассажиры.

"ЦППК стремится сделать инфраструктуру одинаково доступной для всех групп пассажиров. Сейчас мы приступили к анализу эффективности звуковой сигнализации, которая упрощает процесс валидации и проход через турникеты. По итогам исследования мы рассмотрим возможности масштабирования технологии на другие станции", – рассказал заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

Инициативу поддержал заместитель генерального директора по информационным технологиям НУ ИПРПП ВОС "Реакомп" Евгений Арнапольский.

"Для людей с нарушением зрения своевременная и понятная звуковая информация – это не только вопрос удобства, но и вопрос безопасности и самостоятельности передвижения", – подчеркнул он.

Арнапольский выразил надежду, что по итогам пилота технологию доработают с учетом обратной связи пользователей и распространят на другие маршруты и станции.

Звуковая сигнализация срабатывает именно при валидации социальных карт москвича и жителя Московской области после того, как система определит пассажиров по соответствующему коду льготы.

В настоящее время ЦППК также продолжает тестирование новых турникетов на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Они оснащены производительной микроэлектроникой для стабильной и быстрой работы.

Турникеты имеют футуристичный дизайн, антивандальный корпус из стали и работают при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Оплата проезда через них возможна любым способом, включая виртуальную "Тройку" и электронные билеты.