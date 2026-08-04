SHOT: россиянин пропал после концерта группы "Мумий Тролль" в Черногории

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После концерта группы "Мумий Тролль" в Черногории загадочно пропал 21-летний джазовый музыкант Георгий Соломатин из Санкт-Петербурга, сообщает SHOT.

По данным СМИ, 31 июля он поехал из города Бар в Будву на выступление коллектива. Расстояние между городами – около 40 километров. После концерта Соломатин перестал выходить на связь и ничего не сообщал родным.

В последний раз камеры наблюдения зафиксировали россиянина в Баре перед выездом в Будву. На нем были белая футболка, серые шорты, черные кеды и зеленая панама.

В поисках задействовано больше тысячи волонтеров. Они прочесывают места вдоль трассы из Бара в Будву, осматривают придорожные кафе и оставляют там листовки с информацией о пропавшем. Поисковики находили тело, однако выяснилось, что это не Соломатин.

Семья Соломатина переехала в Черногорию около 10 лет назад из Санкт-Петербурга. Его отец занимается ремонтом автомобилей, мать – дизайнер. Сам молодой человек играл на трубе и участвовал в джазовых конкурсах.

Ранее в Бразилии нашли живым марафонца Даниэла Феррейра, который не выходил на связь с 19 июня. При этом его семья обратилась в полицию только в конце июля, когда связь с ним прервалась на долгий срок. Спортсмена опознал один из прохожих. Сейчас он уже воссоединился с родственниками, однако подробности обстоятельств его исчезновения и возвращения не разглашаются.

