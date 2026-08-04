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04 августа, 13:57

Транспорт

Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендовали заранее проверять актуальный статус своих рейсов через онлайн-табло аэропорта.

Также столичный аэропорт Внуково перешел на работу с ограничениями.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил об уничтожении 4 вражеских БПЛА на подлете к столице днем 4 августа. На место падения обломков выехали экстренные службы.

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