04 августа, 13:57Транспорт
Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендовали заранее проверять актуальный статус своих рейсов через онлайн-табло аэропорта.
Также столичный аэропорт Внуково перешел на работу с ограничениями.
В свою очередь, Сергей Собянин сообщил об уничтожении 4 вражеских БПЛА на подлете к столице днем 4 августа. На место падения обломков выехали экстренные службы.