04 августа, 13:57Технологии
Роскомнадзор заблокировал более 2,5 тыс фишинговых ресурсов в июле
Фото: 123RF.com/pitinan
Роскомнадзор заблокировал 2 580 фишинговых ресурсов и 944 сайта, на которых распространяли вредоносное программное обеспечение, в июле. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ведомство.
Кроме того, РКН отразил 1 073 DDoS-атаки, направленные на системы субъектов госуправления, операторов связи и финансового сектора. Самая продолжительная из них длилась 5 дней, 19 часов и 6 минут.
Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных в США, Бразилии, Германии, Аргентине и Индии.
Ранее сообщалось, что в России случаи заражения мобильных устройств вредоносным ПО по итогам первого полугодия 2026 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Одной из самых распространенных угроз остается банковский Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10–12% всех выявленных заражений, то в 2026-м его доля выросла до 12–15%.