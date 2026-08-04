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04 августа, 13:57

Технологии

Роскомнадзор заблокировал более 2,5 тыс фишинговых ресурсов в июле

Фото: 123RF.com/pitinan

Роскомнадзор заблокировал 2 580 фишинговых ресурсов и 944 сайта, на которых распространяли вредоносное программное обеспечение, в июле. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ведомство.

Кроме того, РКН отразил 1 073 DDoS-атаки, направленные на системы субъектов госуправления, операторов связи и финансового сектора. Самая продолжительная из них длилась 5 дней, 19 часов и 6 минут.

Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных в США, Бразилии, Германии, Аргентине и Индии.

Ранее сообщалось, что в России случаи заражения мобильных устройств вредоносным ПО по итогам первого полугодия 2026 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одной из самых распространенных угроз остается банковский Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10–12% всех выявленных заражений, то в 2026-м его доля выросла до 12–15%.

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