Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 13:19

Технологии

В МВД сообщили о существовании в интернете более 150 тыс сервисов, генерирующих дипфейки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В интернете в настоящее время существует свыше 150 тысяч сервисов, способных генерировать дипфейки. Об этом на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

По данным Росфинмониторинга, приведенным ранее, голосовые и видеодипфейки стали чаще использовать мошенники для обмана. В ведомстве эту тенденцию назвали весьма тревожной.

По словам статс-секретаря, замдиректора службы Германа Негляда, современные технологии способны настолько качественно воспроизвести видеоизображение и голос любого человека, что 90% людей не смогут отличить их от настоящих.

На этом фоне в апреле в Госдуме предлагали ввести кнопку "Пожаловаться на дипфейк" в соцсетях. Инициатива предполагала рассмотрение подобных жалоб с приоритетной модерацией.

Кроме того, планировалось разработать механизмы оперативного взаимодействия с гражданами, чьи биометрические или персональные данные были незаконно использованы для создания синтезированного контента.

Мошенники в РФ начали расклеивать поддельные QR-коды на прокатный двухколесный транспорт

Читайте также


технологии

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика