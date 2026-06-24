В МВД сообщили о существовании в интернете более 150 тыс сервисов, генерирующих дипфейки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В интернете в настоящее время существует свыше 150 тысяч сервисов, способных генерировать дипфейки. Об этом на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

По данным Росфинмониторинга, приведенным ранее, голосовые и видеодипфейки стали чаще использовать мошенники для обмана. В ведомстве эту тенденцию назвали весьма тревожной.

По словам статс-секретаря, замдиректора службы Германа Негляда, современные технологии способны настолько качественно воспроизвести видеоизображение и голос любого человека, что 90% людей не смогут отличить их от настоящих.

На этом фоне в апреле в Госдуме предлагали ввести кнопку "Пожаловаться на дипфейк" в соцсетях. Инициатива предполагала рассмотрение подобных жалоб с приоритетной модерацией.

Кроме того, планировалось разработать механизмы оперативного взаимодействия с гражданами, чьи биометрические или персональные данные были незаконно использованы для создания синтезированного контента.