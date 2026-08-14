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14 августа, 14:46

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Диетолог Разаренова рекомендовала не давать мед детям до года

Диетолог рассказала, кому опасно есть мед

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детям младше 12 месяцев, а также пациентам с сахарным диабетом и склонностью к аллергическим реакциям опасно употреблять мед. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. По мнению эксперта, несмотря на то что продукт имеет максимально положительную репутацию, он может нанести определенный вред.

Здесь присутствуют биологически активные вещества: полифенолы, флавоноиды, органические кислоты, ферменты, но все же мед остается прежде всего концентрированным источником сахаров, в основном фруктозы и глюкозы, что делает его достаточно калорийным продуктом. В 100 граммах – порядка 320 килокалорий.
Александра Разаренова
врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

По ее мнению, основная роль меда – гастрономическая: продукт может разнообразить вкусовые впечатления и стать быстрым источником углеводов, но есть ложками его нельзя.

"Важно, чтобы он вписывался в общий лимит свободных сахаров, который для человека с усредненным рационом в 2 000 килокалорий составляет примерно 50 граммов, а лучше даже 25", – пояснила Разаренова.

Учитывая это, без особого вреда для здоровья в день можно съедать 1–2 чайные ложки меда. Однако только в том случае, если в рационе при этом практически нет других сладостей, подчеркнула врач.

При регулярном употреблении меда в больших количествах он будет способствовать набору веса, а также повышению уровня глюкозы в крови и риска развития кариеса, предупредила диетолог.

Что касается противопоказаний, то самое строгое существует для детей в возрасте до 12 месяцев. Все потому, что мед может содержать споры Clostridium botulinum, способные вызвать младенческий ботулизм.
Александра Разаренова
врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

Также с продуктом надо быть максимально аккуратным тем, кто имеет повышенный аллергический фон, а также пациентам с сахарным диабетом. Количество меда должно вписываться в общую разрешенную врачом норму, отметила специалист.

Употреблять его можно с белковыми продуктами, такими как натуральный йогурт, творог. Менее предпочтительно, когда это тоже углеводсодержащие продукты, такие как каша, хлеб. И, конечно, мед не стоит класть в горячий чай, потому что нагревание снижает долю биологически активных веществ. При этом токсичным, как некоторые думают, продукт от этого не становится, уверена Разаренова.

Ранее иеромонах Феодорит (Сеньчуков) порекомендовал одиноким женщинам не следовать распространяющемуся в интернете обычаю мазать подошвы обуви медом на Медовый Спас ради привлечения женихов. Вместо подобных ритуалов во время Успенского поста можно обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице.

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Трошина Любовь

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