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14 августа, 15:26

Безопасность

Москвичам рассказали, как сохранить надежный доступ к mos.ru и другим ресурсам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На mos.ru опубликована специальная страница с инструкциями, которые помогут горожанам сохранить надежный доступ ко всем важным цифровым сервисам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Например, пользователям рекомендуют использовать "Яндекс Браузер" или установить на устройство сертификаты Минцифры России, которые обеспечивают защищенное соединение между пользователем и сайтом, а также помогают отличить настоящий сайт от поддельного.

На новой странице опубликованы ссылки для скачивания браузера и установки сертификатов. Отмечается, что браузер важно регулярно обновлять, на устройстве должна быть загружена актуальная версия.

Для тех, кто предпочитает работать в других браузерах, размещены подробные инструкции по установке сертификатов на устройства со всеми популярными операционными системами: Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Кроме того, сертификаты нужны для работы некоторых мобильных приложений.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с появлением искусственного интеллекта произошли изменения в московской промышленности. Такие технологии являются важным драйвером для участников столичного инновационного кластера.

Он также подчеркнул, что главным полигоном для внедрения таких решений стала особая экономическая зона "Технополис "Москва", где сегодня работают более 240 высокотехнологичных компаний.

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