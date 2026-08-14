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14 августа, 14:48

Культура

Иммерсивные экскурсии пройдут в кинопарке "Москино" с 26 по 28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 26 по 28 августа в кинопарке "Москино" в рамках Московской международной недели кино пройдут иммерсивные экскурсии "За кадром и в кадре". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Посетители смогут увидеть репетиции актеров и каскадеров, работу режиссеров и постановку сцен, а в некоторых эпизодах удастся самостоятельно принять участие в съемках.

Во время экскурсии гости узнают, как создают декорации для исторического кино и ставят сложные сцены. Программу дополнят костюмированные представления, трюки и интерактивные задания.

26 и 27 августа к участникам присоединятся постановщики боевых сцен фильма "Этерна" и сериалов "Государь" и "Собор" братья Мазуренко. Они покажут, как создаются экранные поединки и чем постановочный бой отличается от спортивного. Также пройдут костюмированные сцены с актерами в образах Александра Пушкина и Натальи Гончаровой из фильма "Натали и Александр".

Отдельные части программы посвятят сериалам "Атом" и "ГДР". В первом случае участников ждет квест с поиском спрятанных артефактов, во втором – демонстрация работы каскадеров с автомобильными трюками, падениями и пиротехникой.

Экскурсии продлятся около часа и пройдут 26, 27 и 28 августа в 13:00, 15:00 и 17:00. Участие бесплатное, но для посещения экскурсии необходима предварительная регистрация. Вход на территорию кинопарка в дни мероприятий свободный.

Кроме того, посетители смогут увидеть декорации, использовавшиеся при съемках "Буратино", "По законам послевоенного времени", "В списках не значился", "Границы миров", "Лили", "Простоквашино" и других фильмов и сериалов.

Ранее сообщалось, что в парке "Музеон" 29 августа пройдет фестиваль "Смысл-фест" с функциональными тренировками, музыкой и активностями для знакомств. Участники получат идентификационные стикеры, каждый час на главной сцене будут групповые тренировки, в том числе кроссфит, функциональный тренинг, йога на закате. Кроме того, выступят участники шоу "Титаны" и диджеи.

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