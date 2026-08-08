Исторический фестиваль состоялся в Перовском парке

Фото: Алена Нурмухамедова

Более 300 человек стали участниками интерактивного фестиваля "Московская машина времени", который состоялся 8 августа в Перовском парке. Гости познакомились с бытом, ремеслами и профессиями пяти исторических эпох – от Древней Руси до современной России.

При входе посетители получали "Билет на исторический экспресс" – маршрутный лист с более чем 10 тематическими локациями. На каждом этапе участники погружались в атмосферу разных столетий: в зоне "Древняя Русь" учились писать берестяные грамоты и лепить глиняную посуду, в "Царской Руси" осваивали азы кузнечного дела и ткачества, в "Имперской России" пробовали себя в роли картографов и писцов. На площадке "СССР" собирали пионерские значки и писали письма на кинопленке. В блоке, посвященном современной России, работала VR-площадка. Дополнительно в каждой зоне проходили тематические активности и различные мастер-классы.

"Представленные на фестивале интерактивные форматы органично дополняют масштабную работу по изучению отечественной истории, которая ведется в Москве в рамках городских образовательных проектов. Один из них – "Учебный день в музее", в рамках которого школьные уроки проводятся на столичных музейных площадках, где экспонаты и другие исторические материалы становятся частью учебного процесса. В завершившемся учебном году такие занятия в 45 локациях посетили свыше 110 тысяч учеников. Другой проект "Музеи – детям" дает школьникам и студентам колледжей возможность ознакомиться с экспозициями 125 музеев и выставочных залов – как самостоятельно, так и вместе с классом. Неотъемлемой частью этой городской экосистемы стали и 517 военно-патриотических клубов, где занимаются более 36 тысяч ребят. Все это позволяет школьникам лучше усваивать историю, анализировать знаковые события прошлого и видеть их значение для развития России", – сказал участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Шонов, принявший участие в мероприятии по приглашению организаторов.

Открытые просветительские мероприятия составляют важную часть работы по сохранению исторического наследия и знакомят жителей с прошлым страны в доступном интерактивном формате. Как отметил один из гостей фестиваля, муниципальный депутат района Перово Николай Зимин, такие программы пользуются устойчивым интересом у жителей Восточного округа и привлекают гостей разных возрастов.

"Такие мероприятия, как "Московская машина времени" – это шанс для москвичей и гостей столицы погрузиться в историю: от Древней Руси до наших дней. Жители ВАО всегда приходят с удовольствием. И 21 августа фестиваль в нашем округе повторится, программа пройдет на Измайловском бульваре, у пересечения с 9-й Парковой улицей", – отметил Зимин.

Москва остается одним из крупнейших мегаполисов мира по числу музеев и выставочных залов. По итогам прошлого года число посетителей столичных музеев выросло почти на треть и составило около 19 миллионов человек. В городе работает более 450 федеральных, городских, муниципальных музейных площадок. Их экспозиции посвящены разным периодам истории страны и столицы, многие учреждения проводят интерактивные программы для детей и подростков.

Вместе с тем 9 августа на площадке Винтажного маркета в музее-заповеднике "Коломенское" заработает экспозиция "Российская военная форма: конец XVII – начало XX века". Посетить ее можно бесплатно. В основу выставки легло частное собрание президента Союза коллекционеров России Валерия Архипова.

