Собянин: семь БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны отразили атаку семи вражеских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломком работают экстренные службы. На данный момент над небом столицы нейтрализовано уже 19 дронов.

Атака украинских БПЛА продолжается с раннего утра 8 августа. Сообщение о первых сбитых дронах поступило в 7:06. На фоне угрозы аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию с соответствующими органами.

Ранее Собянин также сообщал, что за период с 1 по 8 августа на Московский регион был совершен налет 1 984 вражеских беспилотников. Значительную часть российская ПВО уничтожила на дальних подступах, еще 82 БПЛА нейтрализовали на подлете к столице.