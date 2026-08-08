Москвичей ждет сентябрьская погода на следующей неделе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сентябрьская погода ожидает москвичей с середины предстоящей рабочей недели, 10–14 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в понедельник и вторник, 10–11 августа, дневная температура составит около плюс 24–26 градусов, однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт, который станет причиной дождей с грозами. Уже со среды, 12 августа, в Москву начнут поступать холодные воздушные массы.

Специалист отметил, что в четверг и пятницу, 13–14 августа, столбики термометров по ночам будут опускаться до плюс 10 градусов. В дневное время температура не поднимется выше 20 градусов, что является типичной картиной для сентября.

Ранее стало известно, что ливневые дожди с грозами ожидаются в Москве и области в субботу, 8 августа. Также синоптики прогнозируют снижение температуры до 22–27 градусов.

В воскресенье, 9 августа, ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 9–14 градусов, днем – 20–25 градусов.