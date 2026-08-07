Бригады Мосводостока вышли на улицы столицы из-за предстоящего ливня

Фото: MAX/ГУП "Мосводосток"

Бригады ГУП "Мосводосток" начали дежурить на улицах Москвы в связи с предстоящим ливнем, сообщила пресс-служба предприятия.

По прогнозам синоптиков, в столице 7 августа возможны дожди, местами сильные ливни. Чтобы не допустить образования временных скоплений воды на улично-дорожной сети, на дежурство вышли специалисты и спецтехника.

Кроме того, сотрудники проверяют решетки водоприемных колодцев на наличие загрязнений, которые могут помешать пропуску воды в городскую водосточную сеть.

Помимо ливня, в столице могут пройти град и гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 13–17 метров в секунду.

Более того, дожди и грозы прогнозируются в Московском регионе 8 августа. В этот день температура воздуха составит 22–27 градусов.