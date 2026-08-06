Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

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06 августа, 21:55

Общество

7 августа может стать последним жарким днем лета в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пятница, 7 августа, может стать последним жарким днем лета в Москве, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, среднесуточная температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы. Но это будет последний жаркий день на текущей неделе и, вероятно, последний жаркий день лета, подчеркнула синоптик.

Позднякова также отметила, что в долгосрочной перспективе температура в Москве уже не поднимется выше 30 градусов.

Ранее стало известно, что ливневые дожди с грозами придут в Москву и Подмосковье в субботу, 8 августа. Также синоптики ожидают ослабления жары до умеренных 22–27 градусов.

В воскресенье, 9 августа, будет переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит 9–14 градусов, днем – 20–25 градусов.

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Москве 7 августа

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