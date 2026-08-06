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06 августа, 17:05

В мире

Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии

Фото: 123RF.com/bluecaterpillar

Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, осадки в виде снега зафиксировали в столице Веллингтон, а также в городах Данидин и Крайстчерч на Южном острове.

Причиной резкого похолодания стал антарктический холодный фронт. Утром 4 августа большая часть страны столкнулась с минусовыми температурами, заморозками, снегом, градом и сильным ветром. Уже 5 августа в трех районах Южного острова столбики термометров опустились до минус 9 градусов. Из-за непогоды закрыли некоторые автомагистрали.

В Веллингтоне снег выпал впервые за 15 лет. Местные жители выбегали из офисов, чтобы постоять под снегопадом, и делились видео в соцсетях. В Данидине школьников отправили домой, а горожане катались на сноубордах по улицам. Один лыжник проехал по улице Болдуин, признанной Книгой рекордов Гиннесса самой крутой улицей в мире.

Пляж Нью-Брайтон в Крайстчерче покрылся тонким слоем снега. В международном аэропорту Крайстчерча самолету пришлось прервать посадку из-за ветра и дождя. Полиция призвала граждан воздержаться от поездок на фоне обледенения ряда дорог.

Национальный оператор электросетей Transpower сообщил о рекордном потреблении электроэнергии в пиковое время утром 5 августа и предупредил о возможном дефиците энергии утром 7 августа.

Ранее град и снег прошли в Кировске Мурманской области. Кировск расположен у подножия Хибинских гор. Обычно в отдельных районах гор снег не тает на протяжении всего лета. Кроме того, на крупнейшем горном массиве Кольского полуострова снег может выпасть в любой летний день, о чем говорится во многих путеводителях.

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