Снег и град выпали в Кировске Мурманской области

Фото: vk.com/pabgi/Антон Куракин

Град и снег прошли в Кировске Мурманской области в четверг, 9 июля. Об этом сообщил директор Полярно-альпийского ботанического сада-института Евгений Боровичев.

"Погода снова нас испытывает. Вот такое наше лето в Кировске – с градом и снегом!" – написал он в группе сада в Telegram.

При этом 8-го числа в саду высадили георгины и подсолнечники – "экстремальное растениеводство в действии", отметил директор сада.

Кировск расположен у подножия Хибинских гор. Местных жителей снегом в июле не удивить – в отдельных районах он не тает на протяжении всего лета.

В группе ботсада в соцсети "ВКонтакте" также напомнили, что на крупнейшем горном массиве Кольского полуострова Хибинах снег может выпасть в любой летний день, о чем говорится во многих путеводителях.

Ранее сообщалось, что самым теплым днем на этой неделе в Москве станет пятница, 10 июля. Днем температура воздуха составит 25–27 градусов, что для города уже является жаркой погодой.