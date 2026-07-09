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09 июля, 13:48

Политика

Президент Чехии Павел заявил, что у Украины есть два месяца для завершения конфликта

Фото: ТАСС/EPA/ARTIN DIVISEK

Украина должна завершить конфликт с Россией за 2 месяца, чтобы избежать масштабной эскалации со стороны Москвы, заявил президент Чехии Петр Павел в ходе интервью Telegraph.

"Я считаю, что у нас есть возможность продолжать наращивать давление и дать России четкий сигнал о готовности начать переговоры", – передает его слова "Газета.ру".

По его мнению, лидеры западных стран должны предоставлять Киеву все необходимое "для успешной обороны", оказывая на Россию "сильное давление". Одновременно с этим они должны убедить РФ "вести переговоры", используя для этого "все дипломатические навыки".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта могут приблизить удары Украины по российской энергоинфраструктуре. Он объяснил, что это эскалация, которая может помочь завершить конфликт.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эти слова, подчеркнул, что Москва считает такое предположение ошибочным. В случае дальнейшего обострения ВС РФ будут создавать большую зону безопасности.

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