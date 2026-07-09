TVN24: в Польше россиянина приговорили к 7 годам тюрьмы за шпионаж

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Окружной суд в польском городе Сосновец приговорил гражданина РФ Игоря Рогова и его супругу Ирину к 7 и 3 годам тюремного заключения соответственно. Их признали виновными в "сотрудничестве с российской разведкой", сообщил телеканал TVN24.

По данным СМИ, приговор еще не вступил в законную силу.

В последние годы власти стран Евросоюза нередко заявляют о причастности России к разным чрезвычайным происшествиям и противоправным действиям на территории государств.

Например, в конце мая Румыния обвинила Россию в запуске БПЛА на территорию страны. Тогда дрон попал в жилой дом в Галаце. В результате в квартире на 10-м этаже начался пожар. Два человека пострадали, однако они смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения.