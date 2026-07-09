Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 14:15

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Залетова: рукола и овсяная каша снижают риск развития онкологии

Диетолог назвала продукты, способные защитить от онкологии

Фото: 123RF.com/furofelix

Все виды капусты, рукола и овсяная каша помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

Ранее стало известно, что черная фасоль содержит много полифенолов, которые помогают предупреждать развитие онкологии. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Римму Мойсенко.

Залетова пояснила, что полифенолы – это группа соединений, которые придают фасоли глубокий, почти фиолетово-черный оттенок, и они действительно обладают сильным антиоксидантным эффектом.

Что касается онкологии, то в лабораторных условиях экстракт черной фасоли демонстрирует способность подавлять бесконтрольное деление клеток колоректального рака и аденокарциномы молочной железы, отметила эксперт.

Однако здесь мы упираемся в стену, которая отделяет лабораторию от живого организма. Чтобы полифенол подействовал на клетку-мишень в толстой кишке, он должен пережить встречу с пищеварительной системой, пройти через желудок, не разрушиться под действием микробиоты и в нужной концентрации дойти до ткани, а это сложно.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии

Биодоступность полифенолов крайне низка: в кровоток попадает менее 1–2 процентов от съеденного. Поэтому богатая черной фасолью диета в некоторой степени снижает риск развития рака, но сильно рассчитывать на нее не стоит, подчеркнула врач.

"На первом месте по силе доказательной базы в онкопрофилактике стоят пищевые волокна, особенно из зерновых. Те, которые нерастворимые, ускоряют кишечный транзит, сокращая время контакта слизистой оболочки толстой кишки с потенциальными канцерогенами, образующимися при переваривании красного мяса", – пояснила диетолог.

В свою очередь, растворимые волокна, ферментируясь бактериями, производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют гибели раковых клеток.

Поэтому простая овсяная каша или гарнир из перловки в долгосрочной перспективе являются мощным инструментом профилактики колоректального рака.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии

Эксперт добавила, что снижать риск развития онкологии способны и крестоцветные овощи: все виды капусты, редис, рукола, кресс-салат и так далее. Они содержат глюкозинолаты, которые помогают вырабатываться определенным ферментам.

"Последние берут попавшее в организм потенциально канцерогенное вещество, например гетероциклические амины из подгоревшего шашлыка, и химически модифицируют его так, чтобы оно стало водорастворимым и было выведено с мочой", – пояснила Залетова.

Она подчеркнула, что еще одним важным фактором является исключение из диеты продуктов глубокой переработки красного мяса: колбас, бекона, сосисок. Ученые доказали связь между их употреблением и развитием рака, в первую очередь кишечника.

В целом, по мнению Залетовой, стратегия тарелки для снижения риска развития рака выглядит так: две трети грубой растительной клетчатки в виде круп, бобовых, в том числе черной фасоли, а также крестоцветных овощей. Оставшуюся треть следует заполнять источниками белка: рыбой, птицей, яйцами.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила, что при повышенном давлении стоит быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика