Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атаку еще одного вражеского беспилотника удалось пресечь в воздушном пространстве Московского региона. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В его ликвидации были задействованы системы противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас, по уточнению мэра, на месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы.

Этот БПЛА стал вторым уничтоженным в небе над столицей в четверг, 9 июля. Первая попытка атаки предпринималась примерно в 13:57.