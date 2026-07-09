Количество жителей Дагестана, оставшихся без света, достигло 36 тысяч

Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Число жителей Дагестана, которые остались без света из-за непогоды, достигло 36 тысяч, включая 7,5 тысячи детей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Без электроснабжения остались 62 населенных пункта в шести муниципальных районах, отключено более 8,4 тысячи домовладений.

8 июля в регионе прошли ливневые дожди, что привело к масштабным повреждениям автодорог как регионального, так и муниципального значения. В Чародинском районе без транспортного сообщения остались 30 населенных пунктов, а после оползней и камнепадов на автомобильной дороге Цуриб – Арчиб отсутствует транспортное сообщение с 18 селами.

Тем не менее врио главы республики Федор Щукин отмечал, что держит ситуацию на личном контроле, а угрозы для жизни населения нет.

