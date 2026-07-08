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В Дагестане возможно подтопление 4 населенных пунктов из-за того, что уровень воды в реке Сулак может подняться до критических отметок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, в бассейне реки прогнозируется ухудшение ситуации. Было рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации жителей из зон возможного затопления.

"В зону потенциального риска попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка", – говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе нарушено электроснабжение. Сейчас без света остаются 48 населенных пунктов в 4 муниципальных районах. Всего отключены 6 512 домовладений, в которых проживает порядка 30 000 человек.

В июне режим чрезвычайной ситуации вводили в 4 населенных пунктах Крымского района Краснодарского края из-за перелива воды из русла реки Кубани после дождей. Тогда жители СНТ "Йодник" в хуторе Западном и станицы Троицкой были эвакуированы.