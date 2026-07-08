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08 июля, 21:52

Транспорт

Автобусы временно не будут заезжать к метро "Спортивная" 10 и 11 июля

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Схема движения автобусов в Москве изменится 10 и 11 июля в связи с проведением концерта в "Лужниках". Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировка коснется маршрутов м5, м6, 220, 263, с216, с755. С 07:45 и до окончания мероприятия они не будут заезжать к метро "Спортивная".

Вместе с тем автобусы м5 будут двигаться по Комсомольскому проспекту, тогда как рейсы м6, 220 и с216 поедут в центр по Хамовническому валу и Лужнецкому проезду. С 19:20 эти маршруты прекратят движение в обоих направлениях.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов анонсировал запуск нового электробусного маршрута в Коммунарке в День московского транспорта 11 июля. Он получит номер 985.

Маршрут свяжет крупный жилой массив с тремя линиями метро. В частности, жители ЖК "Скандинавия" смогут доехать до станций "Потапово", "Коммунарка", "Корниловская" и "Теплый Стан". На линии будут работать 6 электробусов.

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