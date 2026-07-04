Электробусы появились на маршрутах в нескольких районах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли на маршруты городского транспорта в ряде районов Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Уточняется, что с начала года в столице запустили уже 34 электробусных маршрута. В частности экологичный транспорт вышел на маршруты на западе, юго-западе и в центре Москвы. По будням здесь будет курсировать 16 машин нового поколения А5.

Электробусы начали работать на маршрутах:



961: Метро "Калужская" – Научный проезд;

130: Парк "Фили" – 23-й квартал Новых Черемушек;

с258: Улица Авиаторов – Улица Федосьино;

315: Филевская пойма – Метро "Краснопресненская".

Ранее в рамках проекта "Москва – область" в парки Мосгортранса поступило более 300 новых автобусов. Современный транспорт уже работает на пригородных маршрутах, связывающих столицу с городами Подмосковья. В среднем москвичи и гости столицы совершают на маршрутах проекта свыше 153 тысяч поездок каждый день.

