Более 300 новых автобусов вышли на маршруты проекта "Москва – область" с начала года

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В рамках проекта "Москва – область" с начала 2026 года в парки Мосгортранса поступило более 300 новых автобусов. Современный транспорт уже работает на пригородных маршрутах, связывающих столицу с городами Подмосковья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы активно обновляем автобусный парк для комфортных поездок в Подмосковье в рамках проекта "Москва – область". Это позволяет улучшать связь между станциями метро и ближайшими городами, среди которых Краснознаменск, Одинцово, Химки и другие. В среднем москвичи и гости столицы совершают свыше 153 тысяч поездок каждый день на маршрутах проекта", – отметил Ликсутов.

С начала года уже открыли 17 пригородных маршрутов. На них работают автобусы разных моделей, в том числе ЛиАЗ "Ситимакс 12", НефАЗ-5299 в двух модификациях, включая пригородную версию.

Все машины обеспечивают высокий уровень комфорта для пассажиров: они низкопольные, оборудованы аппарелями, кнопками вызова водителя и современными сервисами. Сегодня на пригородных маршрутах курсируют 360 автобусов большого и среднего класса.

До конца года в парки Мосгортранса планируется поставить более 500 автобусов большого и среднего класса различных моделей. Также планируется открыть свыше 50 новых маршрутов, которые свяжут Москву и города Московской области.

Выход современных автобусов российского производства на маршруты уже позволил сделать поездки для жителей Подмосковья более комфортными и удобными.

Проект "Москва – область" стартовал в прошлом году. Тогда между столицей и ближайшими городами Подмосковья открыли 25 маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Реализация проекта стала возможной благодаря договоренностям правительств Москвы и Московской области.

Автобусы полностью адаптированы для пассажиров с детьми, маломобильных граждан и велосипедистов. Развитие межрегиональных маршрутов также способствует модернизации транспортной инфраструктуры Московского региона – устанавливаются современные остановки, создаются выделенные полосы, строятся и реконструируются транспортные узлы.

Оплатить проезд можно картой "Тройка". Приобрести и пополнить ее можно в кассах и билетных автоматах метро, а также через приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт". После пополнения карту необходимо активировать на валидаторе в салоне автобуса.

До 2028 года в систему московского транспорта планируется интегрировать не менее 30 процентов действующих пригородных маршрутов.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что в парки ГУП "Мосгортранс" началась поставка автобусов среднего класса "КаМАЗ-4290" для проекта "Москва – область". Первая машина уже вышла на маршрут № 1465 от метро "Ховрино" до Подрезково.

Всего в 2026 году в столицу поступят 72 таких автобуса вместимостью до 70 пассажиров с 25 сидячими местами, климат-контролем, USB-зарядками и местом для колясок и велосипедов. С начала года запущено 17 межрегиональных маршрутов в 8 округов Подмосковья, где работают уже 360 современных машин большого и среднего классов.