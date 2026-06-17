Tiempo: ягуар зашел в здание университета в Колумбии и прогулялся по коридорам

Фото: eltiempo.com

Ягуар проник в здание национального университета Колумбии и прогулялся по его коридорам, сообщила местная газета Tiempo.

По данным издания, инцидент произошел утром 16 июня. После появления дикого зверя в вузе приостановили очные занятия.

На место ЧП вызвали пожарных, полицейских и сотрудников службы по устойчивому развитию региона Южной Амазонии. Животное вело себя спокойно: гуляло по коридорам и иногда ложилось подремать, уточнили журналисты.

Зверя поймали и перевезли в ветеринарный центр для наблюдения, никто не пострадал. Ягуар оказался самцом весом 118 килограммов, отметила представитель службы по устойчивому развитию Южной Амазонии Сидали Ортега.

Ветеринары, которые участвовали в поимке животного, предположили, что ягуар страдал от кожной инфекции. Его могут отпустить на волю в ближайшие дни.

Ранее в США семья отбилась от медведя пластиковой бутылкой и топориком. Инцидент произошел в Калифорнии. Животное напало на мужчину и женщину. После нескольких ударов обухом по голове животное перестало подавать признаки жизни. В свою очередь, супруги получили легкие ранения.