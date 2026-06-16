Global News: семья в США отбилась от медведя топориком и пластиковой бутылкой

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В Калифорнии США семья отбилась от медведя, используя пластиковую бутылку и топорик, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Global News.

Жительница города Мамонт-Лейкс услышала лай собак и вышла на улицу, где увидела, что с ними дерется медведь. Женщина хотела разнять животных, однако хищник начал нападать на нее. В итоге на шум вышел ее муж, после чего медведь набросился уже на него.

Желая помочь мужу, женщина начала бить хищника пластиковой бутылкой. Медведь отвлекся, мужчина смог вырваться, забежать домой и взять небольшой топорик. Зверя несколько раз ударили обухом по голове, и в результате медведь перестал подавать признаки жизни.

В результате инцидента семейная пара получила легкие ранения. Туша животного была передана в департамент рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии. По итогам проверки хищника признали опасным.

Ранее в городе Уцуномия в Японии закрыли почти 100 школ, когда в черте был замечен черный азиатский медведь. Жителей города при встрече с животным призвали укрываться в ближайшем здании, а также держать закрытыми двери и окна.

