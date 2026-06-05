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05 июня, 10:33

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Семья медведей разрыла кладбище домашних животных в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Зейский вестник"

Семья медведей разрыла кладбище домашних животных в Приамурье. Об этом телеканалу "360" рассказали очевидцы.

По их словам, крупная медведица пришла на кладбище с двумя медвежатами. Животные раскопали захоронение, съели часть тушек, а остальное перетащили и привалили травой, землей и валежником.

"В районе Теплого Ключа несколько лет замечали хищницу с потомством. Тварь плодовитая, с ней бывают до двух-трех медвежат. Возможно, что это та же самка, которая бродит вкруговую", – рассказал один из собеседников телеканала.

Охотнадзор, рыбнадзор и сотрудников заповедника предупредили о хищниках, специалисты должны вскоре приехать на место. При этом звери не тронули отдельные могилы, видимо, не почувствовав запаха, уточнил другой житель Амурской области.

Ранее медведь напал на 52-летнего мужчину в лесу в Тегульдетском районе Томской области. Местный житель находился в лесном массиве ради охоты. В результате охотник погиб. Его тело было найдено недалеко от автомобиля. По факту случившегося организована процессуальная проверка.

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