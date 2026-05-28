28 мая, 17:16

Происшествия

Медведь убил охотника в Томской области

Фото: 123RF.com/szaboerwin

Медведь напал на мужчину в лесу в Тегульдетском районе Томской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

Ведомство уточнило, что мужчина находился в лесу 27 мая ради охоты. Там на него напал медведь, в результате чего он погиб.

"Проводится процессуальная проверка по факту смерти 52-летнего мужчины в лесном массиве", – говорится в сообщении.

По данным источника РЕН ТВ, житель Томска приехал в лес 26 мая и перестал выходить на связь. Его супруга подала в розыск. В поисках были задействованы сотрудники полиции и волонтеры. Тело мужчины обнаружили 28-го числа недалеко от автомобиля.

Ранее медведь напал на гражданина России в горной местности к западу от столицы Японии Токио. По информации полиции, инцидент произошел на лесной дороге в населенном пункте Окутама.

Как рассказали журналисты, мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал медведь. Россиянин получил травмы рук и лица.

