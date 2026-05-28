28 мая, 17:50

Происшествия

В Махачкале загорелся Русский драматический театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Махачкале произошел пожар в здании Русского драматического театра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Дагестану.

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу. На место происшествия направили силы и средства по повышенному рангу сложности, всего – 24 единицы техники и 7 человек.

Предварительно, загорелся цех реквизита на площади 50 "квадратов". Позднее возгорание было локализовано на площади 10 квадратных метров.

Ранее пять человек погибли при пожаре в дачном доме в Подмосковье. Жертвами оказались трое взрослых и двое детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, инцидент мог быть спровоцирован коротким замыканием в устаревшей электропроводке, расположенной в перегородке между жилой комнатой и кухней. Дополнительным фактором риска являлось наличие в помещении деформированного газового баллона без вентиля.

