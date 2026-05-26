Причиной смерти 6 человек в омском селе могло стать неосторожное обращение с огнем

Причиной пожара в частном доме в селе Юрьевка Омской области могло стать, предварительно, неосторожное обращение с огнем, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Точная причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз, добавили в ведомстве.

О пожаре стало известно утром 26 мая. В результате возгорания погибли 6 человек: 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и две дочери, 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

Следственная группа проводит осмотр домовладения и опрос соседей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".