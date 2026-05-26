Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 03:57

Общество

Новый случай заражения хантавирусом подтвердили в Испании у пассажира лайнера MV Hondius

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство здравоохранения Испании подтвердило еще один случай заражения хантавирусом. Инфекцию обнаружили у гражданина страны, который находился на профилактическом карантине в мадридском госпитале Гомес Улья после эвакуации с круизного судна MV Hondius. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что новый случай был выявлен благодаря системе эпидемиологического контроля. Пациент с момента госпитализации находился под клиническим наблюдением, и положительный результат ПЦР-теста был получен в ходе плановой проверки контактных лиц.

Сразу после подтверждения диагноза его перевели в специальный изолятор для усиленного медицинского наблюдения.

Заражение обнаружили внутри уже действующей системы мониторинга, поэтому уровень риска для населения в целом не меняется, а введение дополнительных эпидемиологических мер не требуется.

В начале мая на лайнере MV Hondius была зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции. При этом изначально удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтвердились как вирус Андес. Также зарегистрировано три смерти.

СМИ: мутации хантавируса не представляют угрозы

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика