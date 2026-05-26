Новый случай заражения хантавирусом подтвердили в Испании у пассажира лайнера MV Hondius

Министерство здравоохранения Испании подтвердило еще один случай заражения хантавирусом. Инфекцию обнаружили у гражданина страны, который находился на профилактическом карантине в мадридском госпитале Гомес Улья после эвакуации с круизного судна MV Hondius. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что новый случай был выявлен благодаря системе эпидемиологического контроля. Пациент с момента госпитализации находился под клиническим наблюдением, и положительный результат ПЦР-теста был получен в ходе плановой проверки контактных лиц.

Сразу после подтверждения диагноза его перевели в специальный изолятор для усиленного медицинского наблюдения.

Заражение обнаружили внутри уже действующей системы мониторинга, поэтому уровень риска для населения в целом не меняется, а введение дополнительных эпидемиологических мер не требуется.

В начале мая на лайнере MV Hondius была зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции. При этом изначально удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтвердились как вирус Андес. Также зарегистрировано три смерти.