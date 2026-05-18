В Роспотребнадзоре назвали зону обитания переносчика хантавируса Андес

Фото: ТАСС/AP

Роспотребнадзор назвал главного переносчика опасного хантавируса Андес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Согласно данным Роспотребнадзора, им является длиннохвостый рисовый хомячок, обитающий в Южной Америке. Естественный ареал грызуна тянется вдоль Анд от центрального Чили до аргентинской Патагонии.

Отмечается, что этот вид предпочитает не дикую природу, а измененные человеком ландшафты.

Вспышку хантавирусной инфекции зафиксировали на лайнере MV Hondius в мае. Изначально сообщалось, что удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Позже ВОЗ понизила до 10 число случаев заражения.

Ученые считают, что 19 мая может стать ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы лайнера. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации в инфекцией.