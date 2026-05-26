Минздрав РФ оценит необходимость актуализации медицинских противопоказаний для водителей

Министерство здравоохранения России до 2030 года должно оценить, требуется ли обновление медицинских перечней, которые определяют допуск граждан к управлению транспортными средствами. Это поручение зафиксировано в стратегии, утвержденной правительством РФ, сообщает ТАСС.

Речь идет о трех ключевых списках: полных противопоказаниях к вождению, медицинских показаниях (когда управление возможно только при использовании спецсредств) и ограничениях (допуск лишь к определенным категориям транспорта).

Сейчас к абсолютным противопоказаниям относятся, например, шизофрения, умственная отсталость, эпилепсия, а также полная слепота и ахроматопсия.

Медицинские показания предписывают использование ручного управления или автомата при болезнях опорно-двигательного аппарата, а также обязывают носить очки или слуховые аппараты при соответствующих нарушениях.

По итогам анализа Минздрав представит в правительство доклад, после чего актуализация перечней будет проводиться по мере необходимости.

Ранее стало известно, что в России планируют задействовать ИИ для профилактики ДТП. Согласно правительственному плану, нейросети могут начать применять для выработки решений по профилактике аварий, а также для контроля за ситуацией на дорогах.