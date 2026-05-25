25 мая, 21:41

Предварительная оплата проезда в транспорте по QR-коду может появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предварительная оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду может появиться в России. Такая инициатива прозвучала в ходе транспортного фестиваля "ТранспортФест", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Общественного совета при Минтрансе.

Уточняется, что предложение ввести оплату проезда в виде QR-кодов на остановках высказала член комиссии по развитию пассажирских перевозок Кира Доросева. Кроме того, на фестивале обсудили и создание единой цифровой системы учета льготных перевозок.

Подобная система уже запущена в трех регионах страны – с марта по май 2026 года она охватила 283 маршрута и 1 727 транспортных терминалов, число зарегистрированных поездок превысило 12 700.

Также участники форума обсуждали "единое облако льгот", оплату проезда через мессенджер MAX, цифровые двойники транспорта, интеллектуальное управление движением, создание "Семейной карты мобильности".

Ранее в приложении "Парковки России" появилась возможность открыть дворовой шлагбаум, установленный по упрощенной программе "Московского паркинга". Функция работает только в обновленной версии. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в приложение, открыть раздел "Шлагбаумы" и авторизоваться через аккаунт на mos.ru.

Скоростные коридоры для общественного транспорта в Москве снижают аварийность в 4 раза

