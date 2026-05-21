21 мая, 16:32

Открыть шлагбаум во дворе теперь можно в приложении "Парковки России"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В приложении "Парковки России" теперь можно открыть дворовой шлагбаум, установленный по упрощенной программе "Московского паркинга", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что функция работает только в обновленной версии приложения.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в приложение, открыть раздел "Шлагбаумы" и авторизоваться через аккаунт на mos.ru. Там отобразятся шлагбаумы, привязанные к адресу пользователя. Затем предстоит выбрать нужное устройство и нажать кнопку "Проезд открыт".

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городские цифровые сервисы. В приложении "Парковки России" множество полезных для водителей функций. Последнее новшество – управление дворовыми шлагбаумами", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Таким образом, по его словам, водители смогут использовать одно приложение и для оплаты городских парковок, и для въезда в свой двор.

Ранее сообщалось, что на возведенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах – проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова – появился сервис автоматической оплаты проезда. Как отмечал Ликсутов, в апреле оператор трасс внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс.

