Игрок "Локомотива" Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом РПЛ

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков стал лидером рейтинга самых дорогих футболистов Российской Премьер-лиги (РПЛ). Стоимость игрока достигла 28 миллионов евро, передал портал Transfermarkt.

Второе место в рейтинге заняли полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк и игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян – по 25 миллионов евро. В топ-3 также вошел нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин – 17 миллионов евро.

20-летний Батраков выступает за основную команду "Локомотива" с 2024 года. Он уже сыграл 79 матчей за клуб. На его счету – 33 гола и 22 результативные передачи.

Ранее состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси превысило 1 миллиард долларов. По информации Bloomberg, с 2007 года он заработал свыше 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. Миллиардером он стал в том числе благодаря гонорару "Интер Майами", доле в сети ресторанов и владению недвижимостью.

