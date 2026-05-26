Ушаков рассказал о флагманском проекте РФ и Казахстана в области мирного атома

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Москва и Астана воплотят флагманский проект в области мирного атома – построят первую в Казахстане атомную электростанцию (АЭС). Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он напомнил, что в строительстве АЭС примет участие российская компания "Росатом". Ее возведут с применением новейших отечественных технологий.

Тем временем Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 27 мая. В аэропорту его встретит президент страны Касым-Жомарт Токаев. Они проведут встречу тет-а-тет и неформальный обед.

28 мая ожидаются переговоры на высшем уровне. После этого пройдет церемония подписания и обмена документами. Российский лидер пробудет в Казахстане до 29 мая.

